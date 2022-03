Amici 21: Nunzio dedica un tutorial ad Alessandra Celentano

Nunzio, dopo l’assegnazione di un guanto di sfida per la terza puntata del serale Amici 21, oggi dedica un tutorial ad Alessandra Celentano.

Il video, girato in studio, serve al ballerino per rispondere alle critiche che la professoressa ha detto ieri sul suo conto. In particolare all’affermazione che è troppo rigido.

Nel primo tutorial di danze latino americane per la Celentano, dunque, il ballerino intende smontare il giudizio negativo dell’insegnante mostrandole le basi di una rumba.

Il video tutorial di Nunzio ad Amici 21

Come già detto, il video arriva dopo un guanto di sfida che vede contrapporre il danzatore siciliano contro Leonardo, allievo latinista della maestra. Nel relativo messaggio, Alessandra ha definito Nunzio “non raffinato, grossolano, rigido e non musicale“. Ha aggiunto inoltre che il fisico ” è troppo mingherlino” e che dunque non rientra nei suoi canoni di ballerino ideale.

Nunzio, dopo aver visto la coreografia, ieri ha risposto con ironia alle parole della Celentano, accogliendo apprezzamento sui social per la sua convinzione. Non si può dire lo stesso per Serena, altro “bersaglio” della professoressa in questa edizione di Amici. La ballerina si è dichiarata davvero stanca delle critiche, soprattutto quelle sul fisico.

Proprio oggi è arrivato l’ennesimo guanto di sfida per la danzatrice, ancora una volta contro Carola, per mettere alla prova la sua versatilità. La coreografia va ballata con un piede che indossa una mezza punta e con l’altro una scarpa da ginnastica. In una commistione di passi che vanno dal classico al moderno. Il reale contenuto della lettera, però, secondo l’allieva di Todaro non rispecchia affatto quello del guanto che è invece per Serena una sfida di neo-classico camuffata.

“È cattiveria“, ha detto la ragazza tra le lacrime, convinta che Carola sia molto avvantaggiata. Cosa ne pensate del video tutorial di Nunzio e di questa reazione di Serena?