BTS: Jungkook positivo al Covid pochi giorni prima dei Grammy

Purtroppo Jungkook dei BTS è risultato positivo al Covid-19 e questo subito dopo aver raggiunto Las Vegas.

Ad informare l’ARMY è stata la Big Hit Music che sul social coreano Weverse ieri ha spiegato come intende comportarsi in vista degli impegni dei BTS che ci saranno da qui a poco proprio nella capitale del divertimento statunitense.

La dichiarazione dell’agenzia del gruppo dice: “Ciao. Questa è Big Hit Music. Vorremmo fornirti alcune informazioni sul membro dei BTS Jung Kook a cui è stato diagnosticato il Covid-19. Jung Kook è risultato negativo al test PCR in Corea ed è partito domenica 27 marzo per gli Stati Uniti in preparazione alla performance dei Grammy Awards. Dopo essere arrivato a Las Vegas, ha sentito un leggero fastidio alla gola e ha prontamente eseguito due test PCR nel pomeriggio di domenica 27 marzo. Sebbene fosse in quarantena come misura preventiva, il risultato di entrambi i test è risultato positivo e Jung Kook è stato confermato positivo al Covid-19 lunedì 28 marzo. Jung Kook è attualmente in quarantena e terapia, seguendo le linee guida delle autorità sanitarie negli Stati Uniti. Non mostra alcun sintomo diverso da un lieve mal di gola e monitoreremo attentamente la sua salute durante la quarantena“.

Jungkook dei BTS positivo prima dei Grammy

“La partecipazione di Jung Kook al programma successivo negli Stati Uniti sarà determinata dalle normative locali sul Covid-19, mentre stiamo attivamente discutendo con l’organizzatore dei premi. Vorremmo porgere le nostre più sincere scuse ai nostri fan per avervi causato preoccupazione nonostante i nostri sforzi per prendere tutte le misure necessarie per la salute dei nostri artisti prima e durante il programma negli Stati Uniti. Chiediamo la vostra generosa comprensione e supporto da parte di tutti i nostri fan“, si legge nel comunicato.

“Continueremo a fornire supporto per il rapido recupero di Jung Kook, ponendo la nostra massima priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri artisti. Continueremo inoltre a collaborare pienamente con le richieste e le linee guida delle autorità sanitarie. Grazie“, ha concluso l’agenzia.

I membri dei BTS RM, Jin, Suga, Jimin e V sono negli Stati Uniti soltanto da ieri. J-Hope, invece, si trova attualmente in quarantena a Seoul, in Corea del Sud.

I prossimi impegni del gruppo prevedono quattro concerti dal vivo all’Allegiant Stadium di Las Vegas. I BTS, inoltre, sono impegnati come performer all’MGM Grand Arena di Las Vegas per i Grammy.