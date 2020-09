Harry Styles: il suo abito blu di Gucci esposto in un prestigioso museo

Harry Styles sembra essere ormai definitivamente entrato nella storia della musica, non solamente per le sue canzoni, ma anche per il suo stile inconfondibile.

Come riportato da British Vogue, il suo abito blu di Gucci sarà esposto nel prestigioso museo della Rock & Roll Hall of Fame. L’iconico abito, di un blu molto acceso, entrerà a far parte della collezione contemporanea del museo.

Harry indossò infatti il coordinato per introdurre la sua amica e cantante, Stevie Nicks, nella Rock & Roll Hall of Fame nel marzo dello scorso anno e poi per esibirsi sul palco proprio insieme all’artista.

Per quanto riguarda tutti gli altri famosi look del cantante di Golden, Harry conserva tutti i suoi capi in un caveau refrigerato e blindato, costantemente sorvegliato, in un luogo tenuto segreto a Londra. In pratica, si tratta di un gigantesco armadio frigorifero, come riferisce News Mtv Italia.

Harry Styles e l’alta moda italiana

Della passione che ha Harry per la moda e dei suoi contatti con il mondo del fashion (soprattutto quella italiano) ci sarebbe tanto da dire. Notizia recente è che l’artista ha deciso di concludere il suo soggiorno nel nostro paese con una sosta nella capitale della moda mondiale.

Inoltre, Harry è molto vicino al marchio Gucci ormai da diverso tempo. L’artista aveva infatti sfoggiato dei coloratissimi outfit del marchio sia in occasione del suo primo tour da solista (che in Italia era passato per l’Alcatraz) sia in quello tenutosi nei palazzetti (in Italia a Bologna e ad Assago).

Lo scorso anno, abbiamo visto Harry indossare il marchio Gucci al Met Gala 2019. Come ricorderete, l’artista britannico è stato il padrino dell’evento insieme a Lady Gaga e a Serena Williams. In questa prestigiosa occasione, Harry Styles ha tirato fuori un particolarissimo outfit che gli lasciava scoperta la schiena, in un gioco di vedo non vedo.