Dune: ecco il nuovo poster con Timothée Chalamet e Zendaya

L’attesa per arrivo di Dune si accorcia sempre di più e, nel frattempo, la Warner ha deciso di regalarci una nuova anteprima. Si tratta del nuovo poster del film in cui possiamo vedere per la prima volta insieme tutti i personaggi del kolossal diretto da Denis Villeneuve.

Il film sarà presentato in anteprima internazionale al prossimo Festival di Venezia il 3 settembre, per poi arrivare nelle sale cinematografiche il 16 ottobre.

Guarda il trailer del film

Dune è interpretato da un cast stellare composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian,con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo cult di Frank Herbert, primo di una serie di sei libri.

Villeneuve dirige Dune da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Jon Spaihts e Eric Roth, basata sull’omonimo romanzo di Frank Herbert. Villeneuve è anche produttore del film insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

La trama del film

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.