Elettra Lamborghini: è in arrivo una serie tv su Real Time

La data del matrimonio di Elettra Lamborghini con Dj Afrojack si avvicina. E subito dopo le nozze si prospettano importanti progetti per lei. Primo tra tutti, l’arrivo di una serie tv che riguarda la sua vita e che andrà presto in onda su Real Time.

Lo ha raccontato la cantante di Hola Kitty per la rivista Chi: “Dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv per Real Time. Sarà una bomba. Preparatevi”.

In attesa di conoscere i dettagli su questa trasmissione televisiva che la vede protagonista, scopriamo qualche dettaglio sul matrimonio. Elettra Lamborghini ha confermato alla rivista che il suo abito nuziale è stato scelto con l’aiuto di Enzo Miccio, come vi abbiamo già anticipato. In merito all’abito, però, l’artista dovrà sottoporsi a un mese di dieta per poterlo indossare perfettamente. Inoltre, scopriamo che tutti gli invitati verranno sottoposti a un tampone prima della cerimonia in modo da celebrarla in sicurezza per quanto riguarda l’importante questione COVID-19.

Ecco cosa sappiamo sul suo matrimonio con Afrojack

Per quello che riguarda invece la location, qualche tempo fa si era parlato di un luogo nei pressi del Lago di Garda, ma non ancora ci sono conferme ufficiali. Anche la comunicazione della data è non è stata molto chiara: in un primo momento si è detto che l’evento si sarebbe svolto domenica 6 settembre.

Ora, il magazine Chi svela che le nozze saranno celebrate sabato 26 settembre. Considerando che la Elettra ha dichiarato che le aspetta un mese di dieta è abbastanza sicuro che sia quest’ultima la data da considerare effettiva.

Infine, Elettra Lamborghini ha svelato via social che sarà una cerimonia molto intima, gli invitati saranno solo i parenti più stretti e i suoi amici d’infanzia.