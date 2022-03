Grammy 2022: Billie Eilish, Olivia Rodrigo e i BTS i primi performer

Sono stati appena annunciati i primi performer dei Grammy 2022 e nella lista ci sono alcuni dei nostri artisti preferiti.

Nel corso della serata di consegna dei premi si esibiranno, tra gli altri, Billie Eilish, i BTS e Olivia Rodrigo che hanno ricevuto anche delle nomination.

Accenderanno con le loro performance il palco dell’ MGM Grand Garden inoltre Lil Nas X con Jack Harlow, Brandi Carlile e Brothers Osborne.

Le nomination di Billie Eilish, BTS e Olivia Rodrigo

Billie Eilish, che ha alle spalle la vittoria di 7 premi, quest’anno ha altrettante nomination. Lo stesso numero di Olivia al suo debutto assoluto ai Grammy!

Entrambe sono candidate, infatti, per Best Music Video, Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance and Best Pop Vocal Album.

Mentre Olivia ha ricevuto una nomination anche per Best New Artist, Billie è candidata per Best Music Film con il suo concerto su Disney+ Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles,.

Per quanto riguarda i BTS, il gruppo è candidato in una categoria: quella per il Best Pop Duo/Group Performance, con la loro hit Butter.

Ecco quando si svolgeranno i Grammy 2022

La cerimonia di premiazione, prevista lo scorso gennaio, è stata riprogrammata a causa della pandemia al 3 aprile 2022.

L’evento si svolgerà all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La serata sarà condotta dal comico e presentatore televisivo Trevor Noah e sarà trasmessa dal network CBS e dal servizio di streaming Paramount+.

In caso te lo fossi perso proprio i BTS hanno in programma dei concerti nella capitale del divertimento statunitense, nello stesso luogo dove quest’anno si terranno i Grammy Award.