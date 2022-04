Grammy Awards 2022: come guardarli in diretta in Italia

Si terranno nella notte del 3 aprile, a partire dalle 2 (ora italiana), le premiazioni dei Grammy Awards 2022.

In America, lo show andrà in onda in diretta dall’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, sulla CBS e sulla piattaforma a pagamento Paramount+.

Ecco tutti i cantanti che si esibiranno come performer durante la diretta di questi Grammy Awards 2022 (fonte Tvblog.it).

Tra gli artisti che si esibiranno in qualità di performer ci sono anche i BTS, Billie Eilish, Lady Gaga e Olivia Rodrigo.

Chi sono i performer dei Grammy Awards 2022

J Balvin with Maria Becerra

Jon Batiste

Brothers Osborne

BTS

Brandi Carlile

Billie Eilish

H.E.R.

Lady Gaga

John Legend

Lil Nas X with Jack Harlow

Nas

Olivia Rodrigo

Silk Sonic

Chris Stapleton

Carrie Underwood

Come seguire in diretta i Grammy Awards 2022 anche dall’Italia

Come già detto, in America i Grammy Awards 2022 andranno in onda sul canale americano CBS e sulla piattaforma di streaming statunitense Paramount +, disponibile in Australia, Canada, America Latina, Medio Oriente, Paesi nordici e Stati Uniti.

Qui in Italia, invece, non è prevista la messa in onda in streaming e nemmeno in tv. La suddetta piattaforma a pagamento, che da noi verrà distribuita da Sky, non sarà disponibile nel nostro Paese prima del prossimo autunno.

Per guardare l’evento in diretta anche in Italia, tuttavia, un modo c’è. È possibile, infatti, seguire l’account ufficiale Twitter che, in tempo reale, aggiornerà gli utenti con le esibizioni e con i premi assegnati.