Gossip Girl reboot: Le riprese sono finalmente iniziate! (FOTO)

Il reboot di Gossip Girl è una delle novità più attese del prossimo anno. L’emergenza Covid ha costretto produzione e staff a rimandare le riprese che sarebbero però finalmente cominciate a New York. Ecco qualche dettaglio

Il reboot di HBO Max ha iniziato a prendere vita questa settimana nelle strade della Grande Mela, come leggiamo su Just Jared. In particolare, ieri 5 novembre, i fotografi hanno immortalati due dei protagonisti: Eli Brown (Pretty Little Liars The perfectionists) e Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina). I due, nelle immagini, escono da un albergo o forse un ristorante. Probabilmente dopo aver girato la scena di una cena o un appuntamento elegante come quelli a cui ci aveva abituato la serie originale.

Abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di davvero interessante nell’idea che oggi siamo tutti Gossip Girl a modo nostro, aveva detto Josh Schwartz. Abbiamo pensato a come quel concetto si sia evoluto e a come si sia trasformato e sia mutato. Ci è sembrato il momento giusto per raccontare questa storia attraverso una nuova generazione di ragazzi delle scuole superiori dell’Upper East Side.

Inoltre, recentemente il produttore Joshua Safran ha detto che ci sarà molta attenzione anche al tema omosessuale. La trama rispecchierà molto il mondo contemporaneo, aveva detto Safran allo scorso Vulture Fest di Los Angeles qualche mese fa. Da dove arrivano ricchezza e privilegi e come gestirli. La cosa che non posso dirvi è che ci sarà un colpo di scena e tutti ne saranno toccati. Un’ultima anticipazione è che, Kristen Bell (Veronica Mars) tornerà nel ruolo di voce narrante come già nella serie originale.

Ecco la prima foto dal set del reboot di Gossip Girl: