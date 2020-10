Gigi Hadid e Zayn: ecco come stanno andando i primi giorni da genitori!

Mercoledì 23 settembre Gigi Hadid e Zayn hanno dato alla luce il primo vero frutto del loro amore. In questa data è nata la loro prima figlia, una piccola di cui abbiamo per ora visto soltanto alcune foto ma di cui non conosciamo il nome.

Ma riuscite ad immaginarveli Gigi Hadid e Zayn genitori? A proposito, E! News ci ha voluto regalare a riguardo qualche succosa indiscrezione!

Come stanno andando questi primi giorni da genitori per Zayn e Gigi Hadid?

La risposta a questa domanda è: i due sono due genitori davvero perfetti! I primi giorni post parto per Gigi e Zayn non potrebbero andare meglio, perlomeno secondo un insider vicino alla coppia!

Partiamo dal giorno in cui Gigi ha dato alla luce la sua piccola. Fortunatamente, tutto sembra essere andato nel modo giusto. Dopo aver lasciato la struttura dove ha partorito, Gigi avrebbe poi passato i primi giorni di recupero nella sua magione.

Ecco come la fonte anonima ha commentato questi primi giorni di Gigi da mamma:

Gigi è al settimo cielo e non riesce a credere di aver creato un angelo. Lei ne è completamente innamorata ed ha già vissuto tantissimi momenti emozionanti in compagnia della sua piccola bimba.

E Zayn, invece? A quanto pare anche l’ombroso artista sarebbe (comprensibilmente) al settimo cielo:

Zayn si è emozionato un sacco quando è nata la sua bambina. Per lui è stato un momento davvero speciale e commovente. Lui ha dichiarato di essere già completamente cambiato e che non potrebbe mai deludere lei o Gigi. Ha intenzione di essere il miglior padre possibile, ed è davvero estasiato.

Un altro piccolo dettaglio di questi primi giorni che ci giunge da fonti vicine alla coppia è relativo alla madre di Gigi, Yolanda, che è rimasta vicinissima alla coppia per tutto il tempo: