Liam Payne chiama al telefono Harry Styles e carica il video su TikTok

Su Ginger già ve l’avevamo raccontato in questa occasione. Nel corso di questi lunghi mesi di lockdown, e con il loro decimo anniversario alle porte, gli One Direction hanno creato una chat di gruppo. Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles e Niall Horan si sono spesso sentiti per tenersi aggiornati e, chissà, per preparare nuove sorprese per i fan.





In questo periodo si è ovviamente molto parlato della possibile reunion della band per il decennale della fondazione, fissato il prossimo 23 luglio. In questa data si ricorda il giorno in cui Simon Cowell decise di mettere insieme i ragazzi ad X Factor UK, ed il resto è storia.

Liam Payne (ecco cos’era successo) l’abbiamo visto in tempi non sospetti molto attivo su Instagram, per esempio. Il cantante di Strip that down si è reso di recente protagonista di qualche diretta in compagnia di Niall. I due hanno parlato del più e del meno, senza però riferirsi alla tanto attesa reunion. A dire il vero, poche settimane fa, è stato lo stesso Niall Horan a ridimensionare le aspettative delle directioner, negando l’arrivo di una qualsivoglia reunion.

Della possibile reunion dei 1D, fra le altre cose, la nostra redazione vi aveva parlato in tempi non sospetti. Qui sotto trovate il podcast che avevamo dedicato all’argomento!

Ginger Podcast - SKAM Italia 4, reunion di One Direction ed High School Musical e Summertime

Poche ore fa, in ogni caso, Liam ha in qualche modo riacceso le speranze, contattando Harry Styles su Facetime e pubblicando un breve estratto della loro chiacchierata su TikTok!

Ecco il video della chat su TikTok fra Liam Payne e Harry Styles!

Chi lo sa, insomma, se dietro questo breve video di Facetime non si naasconda in realtà una chiacchierata più lunga (e, magari, anche ricca di sorprese per i fan dei 1D!).