Summertime cast: Ecco chi è Coco Rebecca Edogamhe ovvero Summer

Da oggi è disponibile su Netflix Summertime, la serie ispirata a Tre Metri sopra al ciel (guarda il trailer). Il cast di questa nuovo progetto tutto italiano è molto giovane e perlopiù poco noto ad eccezione di Ludovico Tersigni. Conosciamo meglio la protagonista femminile Summer, interpretata da Coco Rebeca Edogamhe.

Coco Rebecca Edogamhe nasce il 5 settembre 2001 a Bologna ed è al suo debutto come attrice nella serie Netflix Summertime. Il suo soprannome è semplicemente Coco. Sulla bio del suo profilo Instagram la descrizione professionale è artista. Sui social appare solare, amante dei colori, dell’arte. Ci appare anche molto attiva nella promozione della cultura afro. Per esempio, promuove le opere di un artista che le piace molto così come la pittura.

Un’altra passione è il video editing. Ama i viaggi, la vediamo a Londra, Los Angeles e conosce tre lingue: Inglese, spagnolo e tedesco. Altri suoi hobby sono la musica e il ballo in particolare il genere hip-hop. Nella serie Netflix utilizza come mezzo di trasporto lo skate che utilizza anche al di fuori del set. Sembra amare giocare con i suoi capelli e cambiare taglio: ci sono foto in cui è riccia, altre con le treccine o a con una coda alta.

Ecco alcune delle foto dell’attrice di Summertime su Instagram: