Love, Victor: Hulu rilascia la prima clip e la data di uscita (VIDEO)

Hulu ha rilasciato la prima clip video della serie Love, Victor che arriverà il 19 giugno su Hulu. L’ambientazione è sempre il 2018 anno del film Tuo, Simon. Ecco qualche dettaglio in più e la clip video.

Love Victor è ispirata e in un certo senso spin-off o sequel se preferite di Love, Simon. Entrambe un adattamento del romanzo Non so chi sei, ma io sono qui (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda) di Becky Albertalli. La serie ha al centro della trama un nuovo studente alla Creekwood High School, Victor. La serie segue il suo viaggio alla scoperta di sé: affrontare le sfide a casa e lottare con il suo orientamento sessuale. Quando tutto sembra troppo, si rivolge a Simon per aiutarlo a navigare negli alti e bassi del liceo.

La serie avrà una durata di 10 episodi in cui esplorerà il mondo vivace e complicato di Victor, dalla sua tenera famiglia, ai suoi nuovi amici fino ai primi amori adolescenziali. Nick Robinson, che ha recitato nel film originale, è lo showrunner e produttore della serie. Nel cast troviamo anche Rachel Naomi Hilson e Sophia Bush (Chicago PD). Nella clip che vi mostriamo a fondo articolo vediamo Victor imparare a fare un cappuccino al bar.

Ecco la prima clip di Love Victor in arrivo a giugno su Hulu:

Love, Victor - First Look • A Hulu Original

