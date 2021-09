Paso Adelante arriva (finalmente) su Netflix Spagna. Ecco i primi dettagli

Ci sono serie che hanno fatto la storia della televisione. Negli ultimi anni ci sono per esempio Una mamma per amica, The OC e tra quelle spagnole non possiamo non citare Paso Adelante. Oggi una delle ex protagoniste Beatrix Luengo, alias Lola Fernandez, ha condiviso sui suoi profili social un’importante annuncio. Tutte le stagioni arriveranno presto su Netflix

La data da segnare sul calendario è il 1 ottobre. L’attrice ha annunciato l’arrivo di tutte le stagioni su Netflix Spagna a partire da ottobre. Netflix Italia non ha ancora rilasciato informazioni a riguardo ma speriamo che gli episodi arrivin presto anche sulla piattaforma italiana. 17 anni dopo, la serie viene quindi riproposta con tutti i suoi 84 episodi (da noi divisi in 173 puntate) e speriamo che presto possa arrivare anche nel nostro Paese.

Trama. Paso Adelante racconta le avventure di un gruppo di aspiranti attori e ballerini professionisti. Tutti studiano nella più famosa ed importante scuola di Madrid. I protagonisti in tutte le stagioni affrontano lezioni di ballo e recitazione, amicizie, intrighi, scandali e storie d’amore. Le vite degli studenti spesso si intrecciano a quelle dei professori.

Ecco l’annuncio direttamente da una delle attrici di Paso Adelante:

¿Tenéis a mano los calentadores y las camisetas de las Supernenas? https://t.co/9pPOcRWFCA — Beatriz Luengo (@EsBeatrizLuengo) September 22, 2021