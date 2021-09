Animali Fantastici: I Segreti di Silente, svelato il titolo del terzo film

Dopo tanta attesa finalmente si è aperto un piccolo spiraglio sul prossimo capitolo della saga di Animali Fantastici. Del tutto a sorpresa la Warner ha infatti svelato il titolo del terzo film, Animali Fantastici: I Segreti di Silente. Nessuna informazione aggiuntiva, se non che il film debutterà nei cinema e soltanto nei cinema nel 2022.

Insomma, manca ancora un po’ ma ci siamo quasi. Animali Fantastici 3 si è fatto attendere se ben ricordate. Prima il posticipo da parte della Warner per dare la precedenza a Dune, poi lo slittamento a causa del COVID-19.

Ma che cosa sappiamo del film?

In Animali Fantastici: I Segreti di Silente rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Il film sarà il terzo episodio della pentalogia prequel di Harry Potter, sempre scritta da J.K. Rowling.

Il cast

Nel terzo film della saga, come accennato, rivedremo Eddie Redmayne ma non solo. Anche Jude Law, nei panni del Silente del titolo, tornerà in questo terzo episodio. E, a questo punto, qualcosa ci dice che il suo personaggio sarà molto più di un semplice contorno stavolta.

Grande attesa ovviamente per l’attore danese Mads Mikkelsen, il quale è stato chiamato dalla Warner per sostituire Johnny Deep dopo il coinvolgimento di quest’ultimo del controverso processo assieme alla ex moglie Amber Heard.

Non ci resta quindi che aspettare per avere ulteriori aggiornamenti su Animali Fantastici: I Segreti di Silente.