Gaia Gozzi e Ghali hanno deciso di rendere la loro esibizione a Power Hits Estate 2020 all’Arena di Verona 2020 ancora più bella di quanto ci saremmo potuti aspettare. Gli artisti, infatti, hanno chiuso la loro performance con uno speciale omaggio a Willy Monteiro.





Willy Monteiro, come di certo avrete sentito sui telegiornali, era un adolescente ucciso brutalmente da due fratelli pochi giorni fa. L’omicidio del giovane di Paliano ha scatenato un dibattito molto acceso nel nostro paese e ha sconvolto l’opinione pubblica. E questo principio è vero a maggior ragione perché ci troviamo nell’epoca del Black Lives Matter.

Sono stati moltissimi i cantanti, fra cui per l’appunto Gaia e Ghali, a volersi battere per rendere giustizia a Willy. Le loro frasi e i loro post devono servire per smuovere le coscenze e far capire all’opinione pubblica che fatti di cronaca simili non dovrebbero mai più accadere.

Qui sotto trovate il video del commovente omaggio di Gaia Gozzi e di Ghali a Willy Monteiro a Power Hits Estate 2020!

Gaia e Ghali sono stati soltanto due dei numerosi artisti invitati da RTL per questo importante evento all’Arena di Verona.

Power Hits Estate 2020 è l’evento con il quale la radio celebra ogni anno i tormentoni di maggior successo dell’estate.

Le canzoni premiate sono frutto della classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio nata dalla collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne. Come ogni anno la classifica è stata stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito rtl.it. Fra i presenti molti dei nostri preferiti, tra cui Alessandra Amoroso, Irama, Diodato e i Boomdabash!