Battiti Live 2020: tutti gli ospiti della seconda puntata

I grandi nomi del pop italiano, le hit dell’estate 2020, i talenti come Fred De Palma e Baby K, i principali attori della scena rap, hip hop e reggaeton. Tutti insieme nel cuore della musica per la diciottesima edizione del Radionorba Vodafone Battiti Live. La kermesse è arrivata all’edizione della “maturità” in un anno particolare che resterà nei libri di storia.

Il secondo appuntamento con Battiti live 2020 verrà trasmesso questa stasera, lunedì 3 agosto, in prima serata su Italia 1.

L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Sul main stage di Otranto saliranno Piero Pelù, Nek, Fedez, Bugo, Ermal Meta, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Mr Rain. Cara canterà in coppia con Fedez Le feste di Pablo e Anna la sua hit Bando.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Alessandra Amoroso e i Boomdabash dal castello di Mesagne, città di origine della formazione salentina, Rocco Hunt nella bellissima villa comunale di Foggia e Francesco Renga nella cornice mozzafiato del trabucco di Vieste.

Battiti Live 2020, tutti gli ospiti della kermesse musicale

Sul palco, nelle sei puntate, saliranno, in ordine sparso: Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri, Gabri Ponte, Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni.

Ci saranno inoltre: Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random, ma non mancheranno altre sorprese che si aggiungeranno nel corso di Battiti Live 2020.