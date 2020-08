Dynamite sarà il nuovo singolo dei BTS: Arriva il 21 Agosto!

Sapevamo che il 21 Agosto sarebbe arrivato un nuovo singolo dei BTS, ma finalmente abbiamo la conferma del titolo. L’account della Sony Music (e prima la BigHit Entertaiment su Twitter) ha confermato la nuova canzone della band coreana si chiamerà Dynamite ed appunto che uscirà 21 di questo mese.

Visualizza questo post su Instagram #BTS #방탄소년단 Dynamite #BTS_Dynamite Un post condiviso da Sony Music Italy (@sonymusicitaly) in data: 3 Ago 2020 alle ore 2:52 PDT

Le anticipazioni date dai BTS:

Ecco come i BTS hanno commentato l’arrivo del nuovo singolo in diretta streaming su V LIVE, la nota app di live streaming coreana:

Abbiamo preparato un nuovo singolo per l’ARMY, uscirà il 21 agosto. Stiamo preparando un album che uscirà nella seconda metà di quest’anno, ma abbiamo deciso di pubblicare un singolo perché volevamo raggiungere i nostri fan il prima possibile. A causa del COVID-19, le persone in tutto il mondo hanno passato momenti difficili e volevamo condividere un po’ di energia positiva con i nostri fan.

Ma le sorprese non finiscono qui! In base a quello che sappiamo Dynamite dei BTS sarà integralmente in lingua inglese. Inoltre sappiamo che sarà una hit estiva, divertente e spensierata. Soltanto poche settimane fa, come ricorderete, i ragazzi hanno rilasciato Map of the soul: The Journey, il loro ultimo disco per il mercato giapponese.





Forbes America, analizzando i dati pubblicati nel Nielsen Music Midyear Report, ha incoronato il disco dei BTS con un nuovo incredibile primati! Map of the soul: The Journey, infatti, è già l’album fisico più venduto nel 2020 e l’unico ad aver venduto in America più di 500 mila copie fisiche. Inoltre, contando tutti i formati è il nono album più venduto dell’anno con oltre 842 mila unità derivate da vendite fisiche, download e stream.