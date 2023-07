Fred De Palma e Ana Mena: video ufficiale e testo di Melodia Criminal

C’è l’estate, una chimica che fa scintille, il ritmo travolgente, l’amore, una melodia che ti entra in testa. Queste sono le componenti di Melodia Criminal di Fred De Palma, ancora una volta con Ana Mena.

Dopo averlo presentato in anteprima in alcuni festival e trasmissioni televisive, riscontrando subito un grande consenso, il brano estivo, prodotto da Takagi e Ketra, è fuori ora insieme al video prodotto da Borotalco.TV con la regia di Marc Lucas.

Fred De Palma tornerà nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante il mese di novembre 2023.

Guarda il video della canzone

Testo Melodia Criminal

Uccidimi di notte col silenziatore

Tanto non si muore per davvero

Resta solo il tempo di un’altra canzone

Tanto non ci guardano dal cielo

Ero lì

Ma non ero io

Nei tuoi jeans

Ci vedo tutta Rio

E non sei mia ma so che vuoi farti un giro

Con le tue mani appoggiate sul finestrino

E aspetto che mi sale sale sale

Questa voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male male male la nostra non è una canzone d’amore ma è una

Melodia Criminal

Il suono di ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato ma pensi che

Ancora ti serva un motivo

Puoi scegliere il veleno ma non quello che vuoi

Se dietro avessi il mare guarderei gli occhi tuoi

Pioverà il peggio di noi

Stasera

Sto ancora impazzendo di te

Melodia criminal

Come in un pezzo dei Migos

Sono il padrone del club

Brigante Carlito

Hey

Se non riesco più a dormire è solo colpa tua

Con quegli occhi da assassina non mi fai paura

Quanto sei mala

Come un fucile che spara

Ma poi non riesci a restarmi lontana

E aspetto che mi sale sale sale

Questa voglia di dirti non mi dimenticare mai

E mi fa male male male la nostra non è una canzone d’amore ma è una

Melodia Criminal

Il suono di ogni tuo respiro

Sei ancora innamorato ma pensi che

Ancora ti serva un motivo

Puoi scegliere il veleno ma non quello che vuoi

Se dietro avessi il mare guarderei gli occhi tuoi

Pioverà il peggio di noi

Stasera

Sto ancora impazzendo di te

Se ti ho vicino faccio un casino

Ti tolgo il vestito mi togli il respiro

Balli sul filo

Di queste note che uccidono hey

Stanotte non dirmi di no

Puoi farmi quello che vuoi

Sta già suonando per noi

Melodia criminal

E il suono di ogni tuo respiro

Melodia criminal

Sto ancora impazzendo di te

Le altre canzoni di Fred De Palma con Ana Mena

Il nuovo singolo Melodia Criminal vede il ritorno di Fred De Palma e Ana Mena ancora in duetto dopo i successi di D’estate non vale, 3 volte platino, e Una volta Ancora che ha dominato le classifiche latine con la versione spagnola raggiungendo 5 platini.