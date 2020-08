Taylor Swift: ecco i numeri del nuovo record di Folklore

Il nuovo album Folklore di Taylor Swift ha subito conquistato le classifiche di tutto il mondo! L’ottavo progetto in studio della cantautrice, infatti, si è imposto come uno dei dischi più apprezzati da pubblico e critica durante questo 2020.

Il disco si colloca al numero 1 nella classifica degli album di Billboard 200, si tratta del miglior debutto per Taylor dopo Lover.

Taylor è ora la prima ad avere 7 album che hanno venduto almeno 500 mila copie negli USA durante la prima settimana ed è l’artista con più numero #1 nella Billboard 200 di questo secolo!

Folklore ha venduto 846.000 unità negli Stati Uniti nella settimana che è terminata il 30 luglio, secondo Nielsen Music/ MRC Data.





Taylor Swift ha commentato così l’album: “Quasi tutti i progetti che avevo in programma per quest’estate non potranno essere realizzati, ma c’è qualcosa che non avevo pianificato e che invece ho portato a termine. Si tratta del mio ottavo album in studio, folklore. Dentro vi ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni. Prima di quest’anno probabilmente mi sarei fermata a riflettere su quando sarebbe stato il momento perfetto per pubblicare queste canzoni, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è certo. Il mio istinto mi dice che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente mostrarlo al mondo. Questo è il lato dell’incertezza che più mi piace”.

L’album, a cui hanno collaborato Aaron Dessner dei The National, Bon Iver, William Bowery e Jack Antonoff, contiene 16 nuove tracce nella versione standard, la versione deluxe invece ha la bonus track The lakes. Trattandosi dell’ottavo album in studio, Taylor Swift ha deciso di rendere disponibili 8 versioni deluxe dei cd e 8 vinili deluxe, ognuna con foto, cover e artwork differenti, acquistabili per una settimana unicamente su taylorswift.com.