Fortnite: la stagione 4 inaugurata dal Marvel Universe

La stagione 4 di Fortnite è stata inaugurata dal Marvel Universe, con la presenza di alcuni famosi Avengers. Riferendosi alla querelle tra Epic Games e Apple, HD Blog ha paragonato tale dissidio alla battaglia vista in Avengers Endgame, uno dei più grandi successi cinematografici di sempre. Eppure, finora, l’universo Marvel non era del tutto estraneo al mondo di Fortnite. Sicuramente, qualcuno ricorderà il guanto di Thanos nel 2018. Siamo alla fine dell’estate e la colorata e avventurosa isola di Fortnite si prepara al crossover con il Marvel Universe, che caratterizzerà la season 4 del capitolo 2 del gioco. C’è da chiarire come i dataminer avessero trovato qualche prima traccia nel codice, ma adesso l’evento è ufficiale. Cosa ci faranno gli Avengers nel mondo di Fortnite?

FORTNITE: DATA DELL’EVENTO MARVEL

È già stata confermata la data dell’evento a tema Marvel in Fortnite: il 27 agosto. Ad animare la festa ci sarà Thor, con il suo mitico martello Mjolnir: al momento i dataminer non hanno trovato ulteriori informazioni e si attendono aggiornamenti in queste ore. Intanto, oggi 23 agosto è prevista la FreeFortnite Cup, evento in cui la Epic Games prosegue (ed espande) la sua narrazione dello scontro con Apple.

Sarà possibile partecipare alla FreeFortnite Cup, tramite dispositivi iOS, a patto che il gioco risulti essere già installato. In alternativa, gli interessati saranno costretti a comprare un iPhone con l’app di Fortnite. Diversi di questi esemplari sono disponibili su Ebay, talvolta proposti a cifre pari anche a 10.000 dollari. In alternativa, sarà meglio dedicarsi a qualche altro gioco.

INFO SULLA FREEFORTNITE CUP

Come leggiamo da Multiplayer, il torneo Coppa FreeFortnite si svolgerà alle 15:00 nella giornata di oggi 23 agosto su Fortnite Battaglia Reale. Per partecipare al torneo bisognerà fare login su Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Android e iOS, recandosi nell’apposita sezione della schermata principale. Si potrà partecipare ad almeno 12 partite consecutive in singolo. Epic Games fornirà un punto ai giocatori per ogni tre minuti di sopravvivenza sull’isola. Un punto sarà assegnato anche per ogni eliminazione, dieci, invece, per ogni vittoria reale.

Per ulteriori aggiornamenti su Fortinite e altri videogame, continuate a seguirci!