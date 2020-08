Jaden Hossler, noto tiktoker statunitense di cui già vi avevamo parlato qui su Ginger Generation, ha pubblicato lo scorso 20 agosto il suo nuovo singolo, Pray.

La canzone, una ballad molto intensa ed emozionante, è stata definita da Jaden come il “più vera e più importante che abbia mai fatto”. Nel brano il giovane torna a parlare in qualche modo della sofferenza che ha vissuto e dell’istinto suicida di cui già aveva parlato in tempi recenti.

La canzone è uno dei quattro inediti contenuti in Pray, l’EP di Jaden, che per questa sua carriera musicale ha scelto lo pseudonimo di JXDN.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Pray di Jaden Hossler.

Clicca qui per comprare la canzome.





Testo

Heaven only knows when I’m in hell

None of my friends can even tell

I wanna fucking die, but I never say it

Sick of getting high, but I do the same shit

I can’t even cry, so I try to fake it

I hate it

I pray to God, let me die in my sleep

I pray to God, let me die in my sleep

You’re as sick as all the secrets you keep

But the truth is, I don’t wanna be me

I pray to God, let me die in my sleep

Now I’m waking up and I’m not dead

Living off the words I know you said

I feel like I’m alive and I’m gonna make it

Maybe if I cry I don’t have to fake it

I’m giving up my pain, so you can take it

I hate it

I pray to God I don’t die in my sleep

I pray to God I don’t die in my sleep

I’m as sick as all these secrets I keep

But the truth is, I can only be me

I pray to God I don’t die in my sleep

I pray to God I don’t die in my sleep X 3

And now I’m sick of all the secrets I keep

I pray to God, let me die in my—

Ecco il video ufficiale della canzone!

jxdn - Pray (Official Video)

Watch this video on YouTube

Traduzione

Solo Dio sa solo quando andrò all’inferno

Non possono capirlo nemmeno i miei amici

Voglio morire, ca*zo, ma non l’ho mai detto

Sono stanco di sballarmi, ma faccio le stesse c**zate

Non riesco nemmeno a piangere, quindi provo a fingere

Odio tutto questo

Prego Dio che mi faccia morire nel sonno

Prego Dio che mi faccia morire nel sonno

Fai schifo come tutti i segreti che mantieni

Ma la verità è che non voglio essere una persona che non sono

Prego Dio che mi faccia morire nel sonno

Ora mi sveglio e non sono morto

Vivo con le conseguenze delle parole che so che hai detto

mi sento vivo e ce la farò

forse se piango non devo fingere

ho deciso di porre fine al mio dolore, quindi puoi prendertelo

Lo odio

Prego Dio di non morire nel sonno

Prego il Signore di non morire nel sonno

Sono malato come tutti questi segreti che mantengo

Ma la verità è che posso solo essere me stesso

Prego il Signore di non morire nel sonno

Prego Dio di non morire nel sonno

Preg0 Dio di non morire nel sonno

Prego Dio di non morire nel sonno

E ora sono stufo di tutti i segreti che mantengo

Prego Dio che mi faccia morire nel mio