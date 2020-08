View this post on Instagram

È guerra! @apple ha eliminato @fortnite dall’App Store dopo che @epicgames ha deciso di modificare le modalità di pagamento del celebre videogioco “senza chiedere permesso”. La scelta del gigante di Cupertino ha spinto Epic Games a trasmettere per tutti i suoi giocatori un video annuncio in stile Hunger Games dove Apple viene trattata come un dittatore alla Coriolanus Snow! And that’s the tea for today! ☕️ #freefortnite #fortnite #apple #epicgames #1984 #hungergames