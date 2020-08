A partire dallo scorso 13 agosto sono finalmente disponibili per la prevendita online i biglietti per il film Break the silence – The Movie dei BTS!

Ecco il trailer del film dei BTS!

BTS (방탄소년단) 'BREAK THE SILENCE: THE MOVIE' Official Trailer 1 (30'')

Ve l’avevamo già anticipato in questa occasione su Ginger Generation. Il prossimo 10, 11, 12 e 13 settembre i BTS torneranno nelle sale. Dopo l’incredibile successo ottenuto lo scorso anno con Bring the Soul – The Movie, la boy band ci presenterà nuove immagini esclusive sul grande schermo.

Break the silence – The Movie racconterà tutti i retroscena esclusivi di BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF‘. Il film è dunque un approfondimento del “dietro le quinte” di ogni membro della band nel corso del tour.

Il film sarà insomma una nuova occasione per conoscere RM, J-Hope, Jimin, Suga, V, Jin e Jungkook in una nuova veste, più intima e profonda.

Come comprare i biglietti per Break the Silence The Movie

Uci Cinemas ha reso disponibile sulla sua app, sia per Android (Samsung) sia per iOS (Apple) i biglietti, acquistabili in prevendita. A breve, vi informiamo, i biglietti li potrete acquistare anche sul sito della catena di cinema.

I biglietti per il film BREAK THE SILENCE: THE MOVIE! sono ora in vendita da UCI. Il viaggio dei @bts_bighit continua sul grande schermo, con proiezioni limitate solo il 10-11-12-13 settembre.

Il prezzo del biglietto è di 15 euro per il biglietto vip, mentre il biglietto normale costerà 12 euro.

I biglietti, vi ricordiamo, sono anche disponibili sul sito ufficiale dell’evento cinematografico a questo link.



Le belle sorprese poi non finiscono qui! A pochi giorni dall’arrivo nelle sale di Break the silence la BTS Army riceverà un altro regalo molto speciale! BRING THE SOUL: THE MOVIE, il film dell’anno scorso, tornerà in alcuni cinema selezionati di tutto il mondo solo il 28 agosto, il 29 agosto e il 30 agosto. In questa occasione gli spettatori avranno modo di scoprire anche alcune immagini in anteprima esclusiva dello stesso BREAK THE SILENCE: THE MOVIE!