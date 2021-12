Natale 2021: ecco 5 idee regalo firmate Ravensburger

“Marvel Villainous: Infinite Power”: per chi ama i fumetti

Come rendere felice un appassionato dell’Universo Marvel senza incorrere nel rischio “doppione”? Con “Marvel Villainous: Infinite Power” potete andare sul sicuro. Il nuovo board game Ravensburger renderà felice il vostro amico Nerd, che potrà divertirsi a vestire i panni del suo cattivo preferito tra Thanos, Hela, Ultron, Taskmaster e Killmonger, mettendo a frutto tutte le sue conoscenze per portare a termine la missione del proprio personaggio. E, come avviene nei film e nei fumetti Marvel, le strade dei personaggi si incrociano, rendendo il gioco di strategia ancora più avvincente. Gioco di carte asimmetrico per ragazzi dai 12 anni in su e per gli adulti, può essere giocato da 2 a 4 giocatori, secondo diversi livelli di difficoltà.

Prezzo: a partire da 59,90 €

“GraviTrax Starter Set PRO”: per chi adora le discipline STEM

Che si tratti di una bambina, di un ragazzo o di un’intera famiglia con il pallino per i giochi che stimolano il ragionamento spaziale e le abilità di pianificazione, “GraviTrax Starter Set PRO” è l’idea giusta. Pensato per bambine e bambini dagli 8 anni in su, la versione PRO del circuito di biglie interattivo diverte anche gli adulti, che possono mettere alla prova le proprie abilità nel creare infiniti percorsi – in orizzontale e in verticale – con cui sperimentare le leggi del magnetismo, della cinetica e della gravità. Compatibile con la linea classica e integrabile con le tante estensioni disponibili, che lo rendono sempre nuovo, è un regalo ideale per coinvolgere tutta la famiglia.

Prezzo: a partire da 59,90 €

“Sistema Planetario”: per chi ha la passione per puzzle e astronomia



Ideale per i piccoli, a partire dai 6 anni d’età, ma adatto anche ad amanti del cosmo più maturi, il “Sistema Planetario” è un puzzle 3D che permette di divertirsi a ricostruire i pianeti del sistema solare e a conoscerli meglio, grazie anche al poster e al manuale di istruzioni illustrato.

Con tessere numerate e molto resistenti per comporre gli otto pianeti, un sole in cartone da mettere al centro e una luna in gommapiuma, il puzzle è dotato di fili di nylon per poterlo appendere, trasformandolo così in un originale oggetto decorativo per la stanza dei bambini. Prezzo: a partire da 39,99 €