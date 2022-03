Fitvia: tutte le proposte per una Pasqua golosa con tante ricette

Fitvia lancia delle novità davvero gustosissime. Con l’avvento della Pasqua la dolcezza non può mancare e neanche il gusto del cioccolato.

Si può gustare una prelibatezza anche rimanendo in forma senza eccedere nel consumo di zucchero. Dedicandosi comunque uno spuntino o un dolce ma completamente fit. Per questo motivo il brand ha lanciato le sue morbide creme spalmabili Protein Cream.

Ecco le nuove creme spalmabili

Disponibili in tre gustose versioni (Dark, White e Salted Caramel Protein Cream), sono perfette da spalmare su una fetta di pane, per chi ama la semplicità, ma anche come ingrediente principale di gustose ricette, per sbizzarrissi tra i fornelli e stupire i propri invitati. Oltre a essere particolarmente stuzzicanti, queste creme sono ricche di proteine e non contengono zuccheri aggiunti né olio di palma: per questo, sono ideali per preparare deliziose torte allo stesso tempo salutari e sfiziose, da accompagnarsi con un buon tè e i croccanti Protein Snacks.

Potete utilizzarle ad esempio per degli sfiziosi tortini al caramello o ancora per una cheescake veloce. Puoi usare le nuove creme spalmabili come topper, come parte degli ingredienti o le puoi gustare anche con un cucchiaino: occhio sempre a non esagerare.

Avete provato le novità di Fitvia?