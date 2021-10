Calendari dell’Avvento Catrice: ecco le proposte 2021!

Non una ma ben due proposte per i Calendari dell’Avvento Catrice per questo 2021. Il brand low cost di makeup ha deciso di lanciare due calendari DIY (Do It Yourself) che potete creare a vostro piacimento.

Questa tipologia di Calendari dell’Avvento sono perfetti se si vuole fare un regalo speciale a un’amica, alla fidanzata o a qualsiasi persona appassionata di makeup. Siete voi che lo acquistate a scegliere in quale giorno del mese mettere i prodotti del Calendario, così che sarà sempre diverso e super personalizzato per la persona a cui tenete!

Insieme a ogni calendario, oltre ai prodotti, sono inseriti dei sacchettini di carta e degli adesivi con i giorni del mese per comporre in autonomia il vostro regalo.

Info e prezzi

Come vi anticipavamo quest’anno Catrice non ha badato a spese e ha pensato a due diverse tipologie di Calendario dell’Avvento.

La prima, al prezzo di 34,99€, si compone di 24 prodotti e altrettanti sacchetti e adesivi e contiene prodotti esclusivi in edizione limitata creati appositamente per il Natale e lo riconoscete subito per il suo design in cui l’oro fa da padrone.

La seconda soluzione, al prezzo di 39,99€, contiene alcuni dei prodotti di punta del brand e tutti i best seller di cui non puoi fare a meno! Insieme a 4 prodotti in edizione limitata. Un bel mix di makeup se si vuole far felice qualcuno.

E voi acquisterete uno dei Calendari dell’Avvento Catrice 2021?