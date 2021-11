Le candele ecofriendly in limited edition di Heart&Home

Natale sì, ma ecofriendly. La collezione BAMBOO by Heart&Home ha uno stile chic e minimal dato dalla sua confezione e dei profumi inebrianti perfetti per le festività.

In limited edition, sono state lanciate due fragranze per questo Natale 2021. Scopriamole insieme!

Fragranze e prezzi

Spiced Apple & Cinnamon

speziata con i sentori di mela e cannella tipici del periodo autunno/inverno. Sono l’ideale da accendere la mattina o al pomeriggio facendosi accompagnare per tutta la giornata dalla sua fragranza spicy ma per nulla stancante.

Crackling Wood Fire

che ci ricorda il camino acceso, il freddo, le notti passate in casa avvolti in un plaid con il nostro té caldo o cioccolata preferita. Accoglienti e cozy, la loro accensione creerà un’atmosfera ancora più rilassante grazie al delicatissimo crepitìo generato dallo speciale stoppino in legno.

Le candele, al prezzo di 21,00€, sono disponibili anche in un comodissimo gift set ideale anche come regalo da fare a chi volete voi. Sul sito del brand trovate anche tantissimi altre fragranze tra cui scegliere, ideali per tutte le stagioni.

Heart & home Christmas Spirit confezione da 9 candele tealight in cera di soia