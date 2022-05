First Love: il trailer del nuovo film con Hero Fiennes Tiffin

In attesa di rivederlo in After 4, Hero Fiennes Tiffin si prepara a tornare sul grande schermo con un altro ruolo nel film First Love. Come suggerisce il titolo il film è un teen drama che racconta le vicende di una coppia alle prese con il primo amore e le prime importanti esperienze di vita.

A fianco di Hero Fiennes Tiffin ci sarà anche Sidney Park che interpreterà la sua controparte femminile. Insieme a loro anche Diane Kruger e Jeffrey Donovan, mentre dietro la macchina da presa c’è AJ Edwards qui anche nei panni di sceneggiatore.

First Love uscirà il 17 giugno negli Stati Uniti con una distribuzione mista, sia al cinema che on demand; non è ancora chiaro quando e in che modalità il film sarà distribuito in Italia.

Guarda il trailer del film

La trama del film

First Love segue le vicende di Jim (Hero Fiennes Tiffin), un ragazzo dell’ultimo anno del liceo alle prese con gli alti e i bassi del suo primo amore con Ann (Sidney Park) mentre loro stessi capiscono come gestire le imminenti partenze per il college. Allo stesso tempo i genitori di Jim fanno i conti con un particolare momento familiare dovuto a una crisi finanziaria.

Sfruttando il grande topos della partenza al college dopo le superiori come spunto per una coming of page story, First Love racconta le vite di due giovani per la prima volta alle prese con scelte che possono realmente incidere sul loro futuro.

Dopo Hardin Hero Fiennes Tiffin torna a vestire i panni di un ragazzo innamorato quanto tormentato, un ruolo che renderà sicuramente felici le sue fan che, tuttavia stando ai commenti online, preferirebbero vederlo affrontare anche interpretazioni diverse. Non ci dimentichiamo infatti che il debutto di Hero fu nei panni di Tom Riddle, in Harry Potter e il principe mezzosangue a fianco dello zio Ralph Fiennes.