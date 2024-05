Young Sherlock: la nuova serie di Guy Ritchie

Prime Video ordina la serie Young Sherlock con Guy Ritchie come regista ed executive producer. Hero Fiennes Tiffin sarà il giovane Sherlock. Ecco tutto quello che dovete sapere sullo show.

Young Sherlock: tutto quello che dovete sapere sullo show

Prime Video ha ordinato la serie Young Sherlock che vedrà Guy Ritchie (The Ministry of Ungentlemanly Warfare, The Covenant, The Gentlemen) in qualità di regista ed executive producer. Il protagonista, un giovane Sherlock, sarà interpretato da Hero Fiennes (After).

La serie è scritta dallo showrunner Matthew Parkhill (Deep State, Rogue), che ne è anche executive producer insieme a Simon Kelton (Eddie the Eagle – Il coraggio della follia), Ivan Atkinson (The Gentlemen), Simon Maxwell (The Woman in the Wall, Deep State), Dhana Gilbert (La fantastica signora Maisel), Colin Wilson (The Mandalorian), Marc Resteghini e al co-executive producer Harriet Creelman. La serie è ispirata alla saga di romanzi acclamati dalla critica Young Sherlock Holmes, di Andy Lane. La produzione è affidata a Motive Pictures. Young Sherlock debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La storia di Young Sherlock

Con tutta l’arguzia e il fascino dei lungometraggi di Sherlock Holmes di Guy Ritchie, Young Sherlock sarà una storia irriverente e ricca di azione sulle origini dell’amato detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, in una rivisitazione esplosiva di questo personaggio iconico. All’età di 19 anni, Sherlock Holmes è caduto in disgrazia, inesperto, senza filtri e senza un’adeguata formazione, quando si trova coinvolto in un misterioso omicidio all’Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Cimentandosi nel suo primo caso in assoluto con una smodata mancanza di disciplina, Sherlock riesce a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre.

“In Young Sherlock vedremo una nuova esilarante versione del detective che tutti pensano di conoscere, in un modo mai immaginato prima”, ha dichiarato Guy Ritchie. “Apriremo un varco all’interno di questo personaggio enigmatico, scopriremo cosa lo spinge ad agire e come farà a diventare il genio che tutti amiamo”.

“Questo nuovo ed entusiasmante capitolo di uno dei personaggi letterari più conosciuti al mondo delizierà i nostri spettatori con la sua narrazione avvincente”, ha dichiarato Vernon Sanders, Head of Television di Amazon MGM Studios. “Con il brillante team creativo, guidato da Guy Ritchie e Matthew Parkhill, esploreremo misteri mai svelati su come il giovane Sherlock abbia trovato la sua strada verso una vita di ricerca della verità”.

Kelton ha originariamente concepito il progetto e lo ha elaborato con Atkinson, per poi collaborare con Motive, Gilbert e Resteghini, che hanno sviluppato e portato la serie agli Amazon MGM Studios. Gilbert e Resteghini hanno un overall deal con gli Amazon MGM Studios.

