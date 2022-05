Cioffi ed Emanuele Aloia: audio e testo di Jack & Rose

Oggi esce in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del cantautore salentino Cioffi feat. Emanuele Aloia dal titolo Jack & Rose (Hokuto Empire/Sony Music Italy), scritto a quattro mani dai due cantautori.

L’inedita collaborazione tra i due artisti nasce dalla stessa passione per la musica, per la scrittura e dalla condivisione dello stesso produttore, Steve Tarta: da qui la volontà di collaborare insieme e creare il progetto Jack & Rose.

Testo Jack & Rose di Cioffi ed Emanuele Aloia

Io e te come che cosa non lo so

la macchina, la radio, il rock n’ roll

più di Justine (?) e dei Jack & Rose

io e te

ti aspetto qui tu dove sei

che fai non vieni?

non vieni domani è tardi

domani è tardi e non spariscono i problemi

ti fingi ghiaccio e poi ti sciogli anche se

sai che non ti puoi fidare di un bugiardo come me

che ti fa vedere il mare e poi scompare in un caffè

E ho cercato parole diverse per dirti un segreto che avevo perduto

siamo bravi ad urlarci ca***te ma restiamo in silenzio per chiederci aiuto

e ti giuro che ci sarò

e tu dimmi se ci sarai

anche nei giorni bui

Io e te come che cosa non lo so

la macchina, la radio, il rock n’ roll

più di Justine (?) e dei Jack & Rose

io e te, io e te

Sai bene che mai ti scorderò nemmeno dopo centomila shock

tra le strade ti guarderò mentre tu sola ballerai

tu la luce anche a New York io ti aspetto

ma so già che tarderai

Eravamo io e te una fotografia

ho qualche ricordo cha annebbia la vista

lo so che non sono chi vuoi che tu sia

e mi chiedi com’è non è niente di che

ma ormai la tua assenza ha lasciato un’impronta che resta e che non vuole andar via

Piove, ancora piove

i tuoi messaggi, i miei silenzi mascherati da tempeste di parole, tante parole

mille ricordi che ora sono una canzone

Io e te come che cosa non lo so

la macchina, la radio, il rock n’ roll

più di Justine (?) e dei Jack & Rose

io e te, io e te

Sai bene che io mai ti scorderò nemmeno dopo centomila shock

tra le strade ti guarderò mentre tu sola ballerai

tu la luce anche a New York io ti aspetto

ma so già che ci baceremo per tutta la notte

dentro un mare di mille promesse

ti prometto che ogni nostro bacio sarà come perdersi dentro per sempre

E dimmi se mi ami o devo ripassare

è bastato uno sguardo per farci innamorare