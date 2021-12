After 4: il primo teaser trailer del film

Del tutto a sorpresa è arrivato il primissimo teaser trailer di After 4, un bel regalo di Natale per tutti coloro che non vedono l’ora di scoprire che cosa succederà a Hardin e Tessa. Il prossimo capitolo della loro storia uscirà negli Stati Uniti il 7 settembre mentre in Italia arriverà addirittura prima, il 24 agosto.

After 4 uscirà solo nei cinema, a differenza del capitolo precedente che era stato dirottato su Prime Video per ragioni legate alla pandemia.

Guarda il trailer del film

A proposito del film

After 4 rappresenterà il capitolo conclusivo della saga di Hardin e Tessa e, stando a quanto dichiarato tempo fa dalla regista, Castille Landon, il film sarà fedele al romanzo originale di Anna Todd.

After 4 è diretto ancora una volta da Castille Landon. Nel cast rivedremo Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei panni dei protagonisti e gran parte degli interpreti degli scorsi capitoli.

Ma non è finita qui, successivamente saranno prodotti altri film con una nuova generazione di protagonisti che, di conseguenza, saranno indirettamente connessi a Hardin e Tessa. Con tutta probabilità questi nuovi personaggi saranno i figli dei protagonisti Emery e Auden, oltre alla loro cuginetta Addy. Tutti e tre descritti nell’ultimo capitolo della saga, questi personaggi hanno tutte le carte in regola per dare il via a una serie di nuovi film.