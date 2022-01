Fedez stava per essere vittima di una truffa, ecco cosa è successo

Fedez stava per subire una truffa che per fortuna è stata sventata dalla mamma e manager dell’artista, Ammamaria Berrinzaghi, nonché amministratrice delegata dell’azienda Doom Entertainment.

Si tratta dell’agenzia si occupa dei diritti d’ immagine del rapper e dello scouting di giovani artisti.

Il tentativo di frode sarebbe avvenuto dopo un accordo, mediato da un’ex dipendente della Doom, tra una nota azienda (estranea alle indagini e che produce produce materiale per la scuola) e la società dell’artista.

Il soggetto indagato avrebbe fatto credere al marito di Chiara Ferragni e a sua madre di aver chiuso un accordo con il cliente per la cifra di 250 mila euro.

In realtà la cifra concordata era di ben 350 mila euro. Questa somma l’ex dipendente l’avrebbe fatta versare sul conto di un’altra società, la Be Consulting.

Il truffatore non è riuscito, tuttavia, a portare a termine il suo intento. La madre del rapper milanese si è presentata, infatti, in procura dando via alle indagini dopo aver scoperto l’affare illecito dell’ex dipendente.

Quanto accaduto potrebbe spiegare la recente “assenza” di Fedez dai social, cosa che ha fatto preoccupare parecchio i fan che sono arrivati a convincersi di una crisi in corso con Chiara.

Qualche giorno fa, infatti, il rapper è apparso senza fede e lui e l’imprenditrice non si sono scambiati like per un giorno.

Ciò è bastato per mandare in tilt i follower, così il cantante ha provveduto prontamente a rassicurarli. Non prima, però, di essere finito nelle tendenze di Twitter con l’hashtag #ferragnez.

Va detto che il cantante e Chiara Ferragni di recente hanno attraversato ben altro: siccome sono risultati positivi al Covid è plausibile (ma è solo un’ipotesi) che abbiano messo un po’ da parte i social per qualche giorno.