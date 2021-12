Fedez e Chiara Ferragni spiegano di essere positivi al Covid (video)

Fedez e Chiara Ferragni chiudono l’anno in bellezza, si fa per dire. Pur conservando la consueta ironia e quel pizzico di leggerezza che la contraddistingue da sempre, la coppia ha appena annunciato di aver contratto il Coronavirus.

I due coniugi si sottopongono spesso a un tampone molecolare e stavolta l’esito è stato positivo. Per quanto riguarda i due bambini, Leone e Vittoria, almeno per ora, risultano invece negativi.

Questo comporta che i due giovani genitori debbano indossare la mascherina anche in casa, mantenere la distanza con i loro piccoli per non contagiarli e utilizzare bagni differenti a cui i bimbi non possano accedere.

Fortunatamente, Federico e Chiara, come moltissime persone in questo momento sono asintomatici. La loro priorità è ovviamente quella di preservare la salute dei figli anche se con qualche piccolo disagio relativo alla vita sociale (soprattutto in vista del Capodanno, come sottolinea Fedez) che tuttavia rappresenta un dettaglio davvero irrisorio.

L’artista di Disumano e l’imprenditrice digitale condividono inoltre questo momento d’innegabile difficoltà con le persone che li seguono con affetto, cogliendo anche l’occasione per scambiarsi consigli con chi si sta trovando in una situazione simile.

“La cosa positiva è che siamo completamente asintomatici, se non ci fossimo testati sempre probabilmente non lo avremmo scoperto. Tutte le persone vaccinate che sto sentendo sono asintomatiche o hanno sintomi molto blandi. Quindi dai meno male, speriamo di negativizzarci presto, speriamo di stare tutti bene, speriamo che i bimbi non si positivizzino. Basta dai, in bocca al lupo a tutti”, spiega Chiara che seppur in modo indiretto sottolinea ancora una volta l’importanza della vaccinazione anti Covid-19.

Noi ci auguriamo con tutto il nostro cuore che Fedez e Chiara Ferragni possano guarire al più presto!