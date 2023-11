Inside Out 2: tutto sul sequel del film Disney Pixar

Inside Out 2 si prepara a tornare al cinema riportando sul grande schermo vecchie emozioni insieme ad altre tutte nuove. L’inizio della pubertà sarà una nuova fase della vita non soltanto per Riley e la sua famiglia, ma anche per le sue emozioni.

Il teaser trailer del film

Quando uscirà Inside Out 2

Non è stata ancora definita una data d’uscita. Il film arriverà prossimamente nel corso del 2024.

Di che cosa parla il film

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia, e sembra che non sia sola.

Nella versione originale del film, Maya Hawke presta la propria voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto.

Secondo il regista Kelsey Mann, il nuovo personaggio promette di creare scompiglio all’interno del quartier generale. “Ansia, interpretata da Maya Hawke nella versione originale del film, potrebbe essere la nuova arrivata nella squadra, ma non è certo il tipo che passa in secondo piano”, ha affermato Mann. “Questo è molto sensato se pensiamo a ciò che accade nella mente di tutti noi”.

Vi potrebbe interessare anche

Hunger Games torna al cinema: tutte le info sull’evento

The Crown 6: tutto sull’ultima stagione della serie Netflix

The Marvels: ecco tutti gli accessori ispirati al nuovo film Marvel

I Leoni di Sicilia: la serie Disney+ presentata alla Festa del Cinema di Roma