Noemi: video e testo di Un Nuovo Inizio, la canzone delle Principesse Disney

In occasione dell’iniziativa Noi Principesse Sempre, Noemi, Ambasciatrice della campagna, ha lanciato oggi il suo nuovo singolo: Un Nuovo Inizio.

L’inedito è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, qui sotto potrete guardare il video ufficiale.

Guarda il video ufficiale di Un Nuovo Inizio

Cast - Princess - Un Nuovo Inizio (Official Video) ft. Noemi

Watch this video on YouTube

Leggi il testo della canzone

Ho un’amica che

dalla paura sa difendersi

la sua armatura non le serve più

qualunque cosa ci sia dietro l’angolo

sì sono io quell’eroe che combatte per te

so dar vita al coraggio che è dentro di me

E’ un nuovo inizio adesso

stai con me

oltre il buio, oltre le maree

segui il cuore, segui chi sei

stai con me sulle ali della libertà

non c’è tempo da perdere

segui il cuore, segui chi sei

come me ora sai cos’è la libertà

Adesso sai

che stare ferma non ti basta più

se tutti vogliono convincerti

tu non li ascoltare e spingiti più in là

ora sei tu quell’eroe che combatte per me

sai dar vita al coraggio che è dentro di me

E’ un nuovo inizio adesso

stai con me

oltre il buio, oltre le maree

segui il cuore, segui chi sei

stai con me sulle ali della libertà

non c’è tempo da perdere

segui il cuore, segui chi sei

come me ora sai cos’è la libertà

Stai con me

guarda l’alba che splende alla fine della profezia

ci sei tu

Ho un’amica che

mi dice sempre non arrenderti

Stai con me

oltre il buio, oltre le maree

segui il cuore, segui chi sei

stai con me sulle ali della libertà

non c’è tempo da perdere

segui il cuore, segui chi sei

come me ora sai cos’è la libertà

la libertà

la libertà

oh sì

la libertà

la libertà

la libertà

CLICCA QUI PER ACQUISTARE LE MASCHERINE IN TESSUTO PRINCIPESSE DISNEY

La canzone

Il singolo è ispirato alle Principesse Disney e invita grandi e bambini a lottare con coraggio e gentilezza per vincere le paure e realizzare i propri sogni. Una spinta a seguire il cuore e a far emergere l’eroe nascosto in ognuno di noi. L’uscita del singolo Un Nuovo Inizio è accompagnata anche da un video musicale con protagonista Noemi, insieme alle Principesse Disney tra cui spiccano tra le altre Belle, Vaiana, Tiana e arricchito dalle immagini di alcune ragazze e ragazzi alle prese con piccole sfide quotidiane da affrontare con coraggio e gentilezza.