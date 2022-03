Chiara Ferragni: ecco la nuova collezione makeup (prezzi)

Chiara Ferragni Brand ha lanciato una nuova collezione di makeup che sarà disponibile online sul sito ufficiale del brand e rivenduta in esclusiva nelle profumerie Douglas e douglas.it.

Dopo l’enorme successo del primo lancio, andato quasi completamente sold out, Chiara torna con nuovi prodotti e soprattutto nuove palette.

Quattro nuove tipologie di prodotti che saranno disponibili a brevissimo. Vi consigliamo, se non lo avete ancora fatto, di aggiungerli ai preferiti e lasciare la vostre email sul sito per sapere subito non appena saranno resi disponibili.







Prodotti e prezzi di Chiara Ferragni Brand

PALETTE OMBRETTI

Cominciamo dalle palette occhi, in tre diverse proposte con colori accesi, ma anche più nude e portabili. Le palette sono ispirate alle città di Los Angeles, Parigi e Milano di cui non solo portano il nome, ma il tutto è presente anche nei nomi delle cialde di ombretti. Prezzo: 35€.

LIP GLOSS

I lip gloss sono disponibili in tre tonalità. Bossy Babe sui toni rosati ma trasparentino, Hey Sweetie dal colore pieno nude rosato e infine Baciamo Stupido dal colore piano nude caldo. Prezzo: 19,00€

ILLUMINANTE

Disponibile in unica tonalità, il Light Bomb illuminante in crema regala un effetto luminoso al viso grazie al suo color champagne effetto bagnato. Prezzo: 29,50€.

BALSAMO LABBRA

Per chi ama le labbra con un effetto più naturale ma sempre idratate, non può mancare il balsamo labbra disponibile in tre tonalità. So Yummy, un colore corallo dal finish luminoso; Trend Setter per gli amanti dei colori accesi come il fucsia e G’Night Kiss per chi ama mettere in mostra il colore natura delle labbra senza rinunciare all’idratazione. Prezzo: 21,50€