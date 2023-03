Amici 22: Cricca disperato dopo la puntata, interviene Maria De Filippi

Non è un bel momento per Cricca nella scuola di Amici 22. Il cantante durante la puntata di ieri si è sentito dire che il suo nuovo inedito è poco efficace ed antico.

A pronunciare questo giudizio, il giudice esterno Charlie Rapino, ma anche Rudy Zerbi. Inoltre la stessa sua insegnante Lorella Cuccarini non lo ha difeso.

Nel daytime di oggi, il cantautore si confronta con Lorella e si sfoga con Maria De Filippi per le critiche ricevute.

Cosa si sono detti Maria De Filippi e Cricca

La professoressa, durante l’incontro con il ragazzo, sottolinea di essere d’accordo sui pareri negativi riguardo la sua canzone Australia.

In aggiunta, la Cuccarini non approva affatto il modo in cui l’allievo, ieri in studio, ha reagito alle critiche, dimostrando testardaggine e un eccesso di sicurezza.

Cricca ribadisce che non voleva assolutamente risultare presuntuoso ma che voleva soltanto difendere il suo inedito, in cui crede. La professoressa ribadisce che avrebbe dovuto presentare un’altra canzone, e non quella, come gli aveva consigliato prima della puntata.

Il cantante, a quel punto, confessa di non essere convinto, già da un po’, di voler restare nella scuola. Dopo il confronto con Lorella, cade nella disperazione e sentendolo piangere, Maria decide di mettersi in collegamento con lui.

La conduttrice cerca di fargli capire che questi rimproveri sono in realtà dei complimenti, perché le correzioni denotano che la sua insegnante crede in lui.

Giovanni Cricca, questo il suo vero nome, confessa che il suo desiderio di lasciare il programma non è dovuto soltanto a questo episodio ma anche al fatto che non si sente adatto al programma televisivo.

Indubbiamente, in questo suo malessere, c’entra il comportamento di Rudy Zerbi nei suoi confronti e forse anche il litigio che di recente ha avuto con Arisa. E voi che ne pensate?