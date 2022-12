Fedez: Crisi di Stato è il nuovo singolo (audio e testo)

Fedez torna oggi con Crisi di Stato, il suo nuovo singolo fuori il 9 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia Records/Sony Music Italy.

Testo Crisi di Stato

Ma che stupido, figlio unico

Mi capisci mi sa solo tu

Vado in panico quasi subito

Meno male che non fumo più

Le rose che ci siamo dati in aprile

Me le discarichi come le lattine

Mi chiedi come stai cosa ti fai

Devo parlarti sai

Forse ho capito che sei tutto l’amore che non ho

Io sono tutti i casini che non hai

E tu per me sei la crisi di stato

L’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile

Un finale mega malinconico

Lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli i proiettili a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai

E quante crisi che fai

Crisi di Stato d’animo

Felici apatico

Mi piace se ti liberi

Mi chiedi come stai

Con chi ce l’hai

Devo parlarti sai

Per dirti che sei la crisi di stato

L’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile

Un finale mega malinconico

Lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

