Amici 20: Giorgia Malerba ha partecipato ai casting? Ecco chi è

Si rincorrono le indiscrezioni sui possibili talenti che vedremo nella scuola di Amici 20. Quest’anno più che mai, c’è molta curiosità riguardo i volti già noti che formeranno la nuova classe. Dopo che è stato fatto il nome di Valerio Mazzei, oltre a quello di altri ex concorrenti di vari talent show, è oggetto di discussione una possibile apertura del programma al mondo di TikTok.

Secondo la pagina Amici news alla lista dei, in questo caso delle, TikToker si aggiungerebbe anche Giorgia Malerba che ha sostenuto i casting per #Amici20 e che ha partecipato anche alle selezioni dell’edizione precedente. Nata a Terni nel 1999, conta sul suo social preferito 1.3M di follower. La sua creatività sulla piattaforma ha avuto modo di esprimersi soprattutto durante la quarantena, periodo in cui gli utenti che la seguono sono aumentanti notevolmente.

Giorgia Malerba ha studiato al liceo classico e, dopo essersi diplomata, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. La sua più grande passione resta, però, la musica. Questa passione l’ha portata a iscriversi all’Academy di Isola degli Artisti a Roma. Qui ha la possibilità di approfondire il suo talento per la scrittura e per il canto.

Il suo ultimo inedito si chiama Loca con te e nel videoclip, che puoi trovare su Youtube, sono presenti alcuni ex Amiciani oltre allo stesso Valerio Mazzei.

Ecco la lista completa degli ospiti del videoclip: Valerio Mazzei, Diego Lazzari, Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro, Zoe Massenti, Francesco Bertoli, Michelangelo Vizzini, Vincenzo Cairo, Tuzzo, Susanna Patuzzi, Tommaso Malerba ,Susanna Alessandrini, Beatrice Alunni Pistoli, Francesco Paolucci, Tommaso Brevi.