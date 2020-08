Emma Marrone: è uscito il video ufficiale di Latina

Da venerdì 28 agosto, è in radio e in digitale Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone. Il brano, disponibile su Spotify, è stato scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione dello stesso Dardust.

Insieme al brano è stato rilasciato anche il music video – diretto dai Bendo, un duo creativo formato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santattera – in cui Emma si mostra ironica e spensierata, senza filtri, con l’unico intento di riuscire a far sorridere ed emozionare con la sua musica.

Emma - Latina

Watch this video on YouTube

A proposito del suo nuovo video musicale, la cantautrice salentina racconta:

È stato molto divertente e intenso lavorare con questi due giovani registi, Andrea e Lorenzo dei Bendo. E insieme in questo video abbiamo tirato fuori le parti più ironiche e anche quelle più dolci di me. Era da tanto tempo che non mi sentivo così libera e così sicura nel voler esprimere quello che provo veramente in questo momento della mia vita. Voglio ridere e far sorridere la gente, perché la musica serve anche a questo.

Emma, recentemente, ha parlato anche di come è nata questa collaborazione:

Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella mi sono emozionata. Era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo… una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. Sono solo una canzone e sono qui dentro la radio.

Emma Marrone, vi ricordiamo, tornerà in tour nella primavera 2021! A maggio, infatti, attraverserà l’Italia con Fortuna Live Palasport. Mentre il 6 giugno terrà uno speciale show all’Arena di Verona.