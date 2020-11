Stranger Things 4: Ecco chi sono le new entry nel cast! (FOTO)

Come vi avevamo annunciato qualche settimana fa le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono in corso. Nella nuova stagione della serie Netflix ci sono molte new entry nel cast. Ecco quali!

Netflix annuncia oggi new entry nel cast della quarta stagione di Stranger Things. Tra i più celebri c’è sicuramente, Jamie Campbell Bower (Shadowhunters – Città di ossa) che interpreterà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno, riuscirà finalmente a prendere una posizione? Abbiamo poi Eduardo Franco (La rivincita delle sfigate, The Binge) nel ruolo di Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan. Amante del divertimento in tutte le sue forme, consegna deliziose pizze per Surfer Boy Pizza.

Il terzo nome è Joseph Quinn (Caterina la Grande, Casa Howard) interpreterà Eddie Munson, un audace metallaro che gestisce The Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High. Eddie sarà al centro del mistero di questa stagione. Le altre new entry sono Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld – Dove tutto è concesso) che vestirà i panni del tenente colonnello Sullivan. Netflix lo descrive come uomo intelligente e senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male ad Hawkins una volta per tutte. Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) interpreterà invece Jason Carver, che sembra avere tutto nella vita: bellezza, ricchezza e notorietà. Tuttavia, quando un nuovo male minaccia Hawkins, il mondo perfetto di Jason inizia a crollare.

In Stranger Things 4 ci sarà poi Nikola Djurko (Genius, Nella terra del sangue e del miele) interpreterà Yuri, uno squallido e imprevedibile contrabbandiere russo che ama le pessime battute, il denaro e il burro di arachidi croccante. Robert Englund (Saga di Nightmare, V) sarà poi Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni Cinquanta. Infine, Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade, Jack Ryan) nel ruolo di Dmitri, una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper.

Ecco le new entry presentate anche sulla pagina twitter di Stranger Things:

Jamie Campbell Bower aka Peter Ballard is a caring man who works as an orderly at a psychiatric hospital. Tired of the brutality he witnesses day after day, will Peter finally take a stand? pic.twitter.com/hUlhKV9pwc — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020