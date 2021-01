Dopo l’indiscrezione su una possibile co-conduttrice di Sanremo 2021, Amadeus ha appena svelato il nome ufficiale della seconda presenza femminile, dopo Elodie. Si tratta di una giovane attrice italiana, la venticinquenne Matilda De Angelis.

A rivelare questo nome e anche le motivazioni della scelta, è stato il conduttore e ne ha parlato in un’intervista per Il Corriere della sera. Ecco le sue dichiarazioni:

Sono giornate complicate, ma abbiamo anche una bella notizia: oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con The Undoing, la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più.

Matilda de Angelis è dunque un’attrice bolognese che ha iniziato la sua scalata verso il successo con la fiction Tutto può succedere e la serie tv Netflix, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Inoltre, sta avendo un grande risalto anche con la miniserie The Undoing, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant.

Recentemente ha fatto parlare di sé per essersi mostrata in una foto su Instagram senza alcun trucco per nascondere l’acne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Sanremo 2021: il pubblico ci sarà oppure no?

Come non tornare su questo cruciale e delicato aspetto del Festival che sta tenendo banco nelle ultime settimane. Archiviata l’idea di ospitare il pubblico in una nave-bolla, ecco gli ultimi aggiornamenti, resi noti dallo stesso Amadeus.