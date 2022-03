Amici 21: come si svolgerà il meccanismo del serale

Maria De Filippi in collegamento con i ragazzi di Amici 21 svela oggi come sarà il meccanismo del serale di questa edizione.

Viene stabilita quale squadra parte e questa squadra sfida una delle squadre rimanenti. La partita tra le prime due squadre è al meglio dei tre. Chi vince (ovvero chi è estratto sorte a inizio puntata) ha la possibilità di indicare i componenti dell’altra squadra che si devono esibire tra cui la giuria sceglierà chi viene eliminato. La squadra che vince (la prima partita) ha ancora in mano la possibilità di scegliere nella successiva partita contro chi andare. Se andare contro la stessa squadra con cui ha vinto la prima partita o di andare contro l’altra che ancora non si è esibita. La squadra che sceglie chi schierare e contro chi non può però scegliere il contenuto della prova, ma può scegliere solo contro chi andare. E poi c’è una terza partita che è esattamente come le prime due. Se in prima puntata si decide per l’eliminazione di tre persone e non di due, la stessa cosa che avviene per la prima partita è ripetuta tre volte. Se si dovesse decidere di eliminare solo due concorrenti, la prima partita ha un’eliminazione immediata, la seconda ha un’eliminazione provvisoria, la terza finisce con l’indicazione dell’altro eliminato provvisoriamente. I due eliminati provvisori si sfidano e da lì viene indicato chi è eliminato in modo definitivo. I professori possono mandare un guanto di sfida ai concorrenti dell’altra squadra, in questo caso il prof sceglie non solo contro chi andare ma anche quello che deve fare.

I guanti di sfida della prima puntata del serale di Amici 21

Arriva subito una busta ed è per Crytical. Il guanto è di Anna Pettinelli che lo lancia per Crytical contro Alex. La canzone su cui devono scrivere delle barre è Generale di Francesco De Gregori. Lo scopo di Anna è dimostrare la superiorità nella scrittura, in termini di aderenza alla realtà, del suo allievo rispetto ad Alex.

Il secondo guanto è sempre della Pettinelli ed è rivolto ad LDA, che secondo lei, scrive cose scontate e le scrive in modo ancora più scontato. Il brano della sfida tra lui e il suo allievo Albe, da cui si aspetta una ventata di freschezza, è Take you dancing.

