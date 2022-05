Eurovision 2022: video, testo e traduzione di Breathe di Vladana (Montenegro)

La cantante Vladana rappresenta Montenegro all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano che è intitolato Breathe.

Ecco il video, il testo e la traduzione della canzone che è presentata durante la seconda semifinale, trasmessa giovedì 12 maggio su Rai 1.

La poliedrica Vladana Vučinić (classe 1986) ha studiato musica, con particolare attenzione alla teoria musicale e all’opera.

Ora è una cantante e autrice di canzoni acclamata dalla critica, può guardare indietro con affetto a una carriera che è stata spesso costellata da un generoso volume di risultati e traguardi raggiunti. Nel 2023, infatti, festeggia il 20° anniversario dell’uscita del suo singolo di debutto.

TRADUZIONE POWERED BY ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS!

Video Breathe di Vladana

Testo Breathe di Vladana

Breathe

The pain will go away they say

And the clouds fall

You’ll keep the things to feel their smell

Just to make you warm

No, nothing feels the same

The fear won’t leave you anyway

The battle for the life

Is bigger than you know

To act so selfishly is unforgivable

The air is what they need

Air is what they breathe

They’ll die without it

It’s unforgivable

Breathe, breathe

Fight for your life

Breathe, breathe

Go to sleep and dream that we

We will be reborn

Our souls will find themselves again

In the sweat of the storm

No, nothing feels the same

The fear won’t leave you anyway

The battle for the life

Is bigger than you know

To act so selfishly is unforgivable

The air is what they need

The air is what they breathe

They’ll die without it

It’s unforgivable

The air is what they need

The air is what they breathe

They’ll die without it

It’s unforgivable

Unforgivable, forgivable

Nothing would feel the same

Unforgivable, forgivable

We can’t lose them

Have to save them

It’s unforgivable

Breathe, breathe

Fight for your life

You better breathe

The air is what they need

The air is what they breathe

They’ll die without it

It’s unforgivable

Breathe

Traduzione Breathe di Vladana

Respira

Il dolore andrà via dicono

E le nuvole cadranno

Conserverai le cose per sentirne l’odore

Solo per riscaldarti

No, niente sembra lo stesso

La paura non ti lascerà comunque

La battaglia per la vita

È più grande di quanto tu sappia

Agire in modo così egoistico è imperdonabile

L’aria è ciò di cui hanno bisogno

L’aria è ciò che respirano

Moriranno senza di essa

È imperdonabile

Respira, respira

Combatti per la tua vita

Respira, respira

Vai a dormire e sogna che noi

Rinasceremo

Le nostre anime si ritroveranno

Nel sudore della tempesta

No, niente sembra lo stesso

La paura non ti lascerà comunque

La battaglia per la vita

È più grande di quanto tu sappia

Agire in modo così egoistico è imperdonabile

L’aria è ciò di cui hanno bisogno

L’aria è ciò che respirano

Moriranno senza di essa

È imperdonabile

L’aria è ciò di cui hanno bisogno

L’aria è ciò che respirano

Moriranno senza di essa

È imperdonabile

Imperdonabile, perdonabile

Niente sarebbe lo stesso

Imperdonabile, perdonabile

Non possiamo perderli

Devo salvarli

È imperdonabile

Respira, respira

Combatti per la tua vita

Respiri meglio

L’aria è ciò di cui hanno bisogno

L’aria è ciò che respirano

Moriranno senza di essa

È imperdonabile

Respira