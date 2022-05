Amici 21: EP e casa discografica dei quattro cantanti finalisti

A un passo dalla conclusione di Amici 21, i quattro cantanti finalisti hanno finalmente scelto con quale casa discografica pubblicare il primo EP dopo l’esperienza nel talent show..

Ecco quali sono le dichiarazioni di Sissi, Alex, Luigi e Albe a proposito dell’uscita del rispettivo progetto discografico, il titolo e la data di pubblicazione della raccolta.

Sissi: l’EP s’intitola Leggera per l’etichetta Sugar ed è in uscita il 27 maggio

“QUESTA ESPERIENZA DI AMICI PER ME HA SIGNIFICATO TANTO, E ARRIVA FINALMENTE LA PUBBLICAZIONE DI UN EP DAL TITOLO “LEGGERA”. HO SCELTO SUGAR PERCHÉ È LA PRIMA CASA DISCOGRAFICA CHE MI HA DATO CREDITO IN TEMPI NON SOSPETTI QUANDO NON AVEVO CERTO LA POPOLARITÀ E LA VISIBILITÀ CHE HO ACQUISITO IN QUESTO TALENT. IL RAPPORTO CON SUGAR SI È INTERROTTO PRIMA CHE ENTRASSI NEL TALENT SHOW E SONO FELICE CHE ABBIANO RICONFERMATO LA LORO STIMA E LA LORO FIDUCIA NEI MIEI CONFRONTI”.

Alex: Non siamo soli per L’Etichetta Indipendente 21CO, in uscita il 10 giugno

“MANCAVANO DUE SETTIMANE ALLA FINE DEL PROGRAMMA, NON AVEVO ANCORA PARTECIPATO ALLA SEMIFINALE QUANDO MAMO GIOVENCO MI CHIAMA NEL SUO UFFICIO E MI MOSTRA LE PROPOSTE ARRIVATE DALLA MAJOR. NON NASCONDO CHE PER ME ERA UN GRANDE ONORE SAPERE CHE MAJOR COME CAROSELLO E WARNER MI PROPONEVANO DI FARE USCIRE IL MIO PRIMO EP, ED UN EVENTUALE SECONDO DISCO, CON LA LORO ETICHETTA.

POI PERÒ MAMO HA AGGIUNTO LA POSSIBILITÀ DI RIMANERE CON LA STRUTTURA E LE PERSONE CHE MI AVEVANO SEGUITO DA QUANDO ERO ENTRATO AD AMICI. MI ERA CHIARO ALLORA E LO È OGGI CHE QUEST’ULTIMA PROPOSTA NON HA LA STORIA E LA FORZA ACQUISITA NEGLI ANNI DELLE MAJOR, MA È ALTRETTANTO CHIARO CHE PER ME QUESTO SIGNIFICA RIMANERE IN UNA FAMIGLIA CHE MI HA ACCOLTO E CAPITO.

HO VISTO TANTI RAGAZZI APPRODARE A TALENT E MAGARI VINCERLI COME AMICI, XFACTOR, THE VOICE PER POI PIAN PIANO SPARIRE NEL NULLA. NON È COLPA DI QUESTE MAJOR, LO CAPISCO, MA FORSE UNA STRUTTURA MENO GRANDE E CHE NON DEVE SOTTOSTARE A LOGICHE DI MERCATO, PUÒ SOSTENERE DI PIÙ CHI COME ME HA SOLO UN SOGNO DAVANTI AGLI OCCHI E NON VUOLE PERDERLO IN BREVE TEMPO. IO SONO PRONTO A LAVORARE E SO CHE IL MIO TEAM È PRONTO A STARMI ACCANTO”.

Luigi Strangis: Strangis per L’Etichetta Indipendente 21CO, in uscita il 3 giugno

“È STATO PER ME UN GRANDE ONORE SAPERE CHE ALCUNE DELLE MAGGIORI MAJOR DISCOGRAFICHE AVEVANO FATTO UNA PROPOSTA PER PUBBLICARE IL MIO PRIMO EP CON LA LORO ETICHETTA MA QUANDO MAMO GIOVENCO, RESPONSABILE MUSICALE DI AMICI, MI HA PROSPETTATO LA POSSIBILITÀ DI RIMANERE A LAVORARE CON LA STRUTTURA E LE PERSONE CHE MI AVEVANO SEGUITO FIN DA QUANDO SONO ENTRATO AD AMICI, CONTINUANDO QUINDI A FARMI SENTIRE IN FAMIGLIA, HO PENSATO CHE RIMANERE CON 21CO SAREBBE STATA PER ME LA SCELTA MIGLIORE. SONO SICURO CHE CONTINUERANNO A CAPIRMI COME HANNO FATTO DAL PRIMO GIORNO, SPRONANDOMI A CONTINUARE A LAVORARE A TESTA BASSA PER COSTRUIRMI UN FUTURO NEL MONDO DELLA MUSICA.

SO CHE 21CO PUÒ NON AVERE LA STESSA FORZA DI GRANDI MAJOR, ABITUATE A LAVORARE NEGLI ANNI CON GIOVANI USCITI DA TALENT SHOW COME AMICI E NON SOLO. MA SPERO E CREDO CHE PROPRIO PER QUESTO POSSA CONCENTRARSI AL MEGLIO SU DI ME E IL MIO PERCORSO SUPERANDO, COME PURTROPPO HO VISTO ACCADERE A MOLTI, LO SCOGLIO DELLE MERE LEGGI DI MERCATO CHE CI VOGLIONO SEMPRE DI SUCCESSO DISCO DOPO DISCO ALTRIMENTI VIENI SUBITO MESSO DA PARTE. E IO DALL’ALTRA PARTE CE LA METTERÒ TUTTA PER REALIZZARE I MIEI SOGNI”.

Albe: l’EP Albe per l’etichetta Major Warner Music Italy, in uscita il 17 giugno

“SE PENSO CHE CANTAVO E SCRIVEVO I MIEI PEZZI NELLA CAMERETTA DI CASA MIA FINO ALL’ANNO SCORSO NON POSSO CREDERE CHE TRA POCO USCIRÀ UN EP CHE PORTA IL MIO NOME. E SOPRATTUTTO NON POSSO CREDERE DI AVER FIRMATO UN CONTRATTO CON UNA CASA DISCOGRAFICA CON UN NOME CHE FINO A POCHI GIORNI FA NON OSAVO NEANCHE PRONUNCIARE”.