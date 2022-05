Eurovision 2022: come seguirlo in diretta tv e in streaming

Le tre serate musicali del 10, 12, 14 maggio dell’Eurovision Song Contest 2022 hanno luogo al Pala Olimpico di Torino e sono trasmesse in diretta dalle reti Rai.

Con l’Italia Paese organizzatore dell’evento, i tre show (prima, seconda semifinale e finale) vanno i onda tutti su Rai 1, come riportato da Eurofestivalnews.

L’Eurovision 2022 in diretta tv

La prima e la seconda semifinale (10, 12 maggio), così come la finale (14 maggio 2022) sono trasmesse in diretta dalle ore 21:00 (con il commento di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico) su Rai 1 e per la prima volta in 4K su Rai 4K (canale 210 di TivùSat).

Le tre serate sono inoltre trasmesse anche su Radio 2 Rai (in questo caso con il commento di Gino Castaldo ed Ema Stokholma).

Rai 1 è raggiungibile sul canale 1 del Digitale Terrestre (in HD) e sul 501. È inoltre disponibile sul canale 1 e 101 della piattaforma satellitare TivùSat e sul canale 101 di Sky Italia.

L’evento è trasmesso con il commento in italiano di Lia Fiorio e Gigi Restivo anche su San Marino RTV, ricevibile a livello nazionale sul canale 831 del Digitale Terrestre, mentre a San Marino e zone limitrofe sui canali 73 e 573. È inoltre ricevibile su satellite in HD sul canale 520 di Sky e 93 di TivùSat, oltre che in streaming.

Per chi vive nella provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e a Trento, l’ente pubblico RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale) rende disponibile sul canale 99 del Digitale Terrestre RSI La1, con cui è possibile seguire la finale con commento in italiano.

L’Eurovision 2022 in streaming

La diretta streaming dell’evento è disponibile, per tutte e tre le serate, oltre che su raiplay.it anche sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision (in lingua originale) a questo link.