Eurovision Song Contest 2024: vince la Svizzera con The Code di Nemo

Sabato 11 maggio è stata disputata a finale dell’Eurovision Song Contest 2024: sul palco della Malmö Arena e, al termine della serata, è stato incoronato l’artista vincitore di quest’anno.

A rappresentare l’Italia la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, con una versione riadattata all’Eurovision 2024 di La noia.

Durante l’intervallo, in collegamento da Londra, l’ABBA Voyage sulle note di Waterloo con Charlotte Perrelli, Carola e Conchita Wurst che hanno cantato dal vivo il successo della band.

La campionessa in carica, Loreen, ha presentato il suo nuovo singolo Forever e una versione rivisitata di Tattoo, il brano che l’ha portata alla vittoria lo scorso anno.

Tra gli highlights della serata il momento in cui Slimane, il rappresentante della Francia, ha salutato pubblico e ha pronunciato le parole United by Music, for Peace and Love, interrompendo l’esibizione.

Il vincitore di Eurovision 2024

Dopo i punti della giuria è stato il momento di scoprire quelli del televoto per formare la classifica complessiva. La Svizzera ha vinto l’Eurovision con Nemo e il suo brano The Code: dal pubblico ha ricevuto sufficienti voti per superare la favorita Croazia!

La Svizzera ha chiuso con 591 punti totali. Secondo posto proprio per la Croazia con Rim Tim Tagi Dim di Baby Lasagna con 547 punti e terzo per Teresa & Maria dell’Ucraina con 453 punti. L’Italia con Angelina Mango è arrivata al settimo posto con 268 punti totali.

