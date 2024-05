Eurovision 2024: video e testo di Hollow di Dons (Lettonia)

Hollow è il titolo della canzone con cui il cantante lettone Dons rappresenta la Lettonia all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

La versione originale, in lettone, è stata scritta interamente dall’artista e composta assieme a Kate Northrop e a Liam Geddes; quest’ultimo responsabile con DJ Rudd per averne curato la produzione.

Successivamente ne è stata anche registrata una versione in lingua inglese, dal titolo Hollow, e scritta a quattro mani dai tre autori in un villaggio in Spagna.

Il video ufficiale del brano

Testo Hollow di Dons

Don’t look now

You’ll see me crying rivers I might drown

Don’t know how

Oh will I ever find my own way out

I don’t wanna lose me so cruelly

I’m drifting in and out of who I am

So help me understand

It’s killing me slow

Try to make me just another believer

Everybody just pretending they’re preachers, preachers

It’s killing me slow

Yeah I’d rather let them dig my grave shallow

Instead of selling out to something so hollow, hollow

Not afraid

Oh to tell you all my sins I can’t escape

No I won’t change

Woah it’s like a bad disease that I can’t shake

I don’t wanna lose me so cruelly

I’m drifting in and out of who I am

So help me understand

It’s killing me slow

They try to make me just another believer

Everybody just pretending they’re preachers, preachers

It’s killing me slow

Yeah I’d rather let them dig my grave shallow

Instead of selling out to something so hollow

Traduzione Hollow di Dons

Non guardare adesso

Mi vedrai piangere fiumi che potrei affogare

Non so come

Oh, troverò mai la mia via d’uscita

Non voglio perdermi così crudelmente

Sto andando alla deriva dentro e fuori da quello che sono

Allora aiutami a capire

Mi sta uccidendo lentamente

Cerca di rendermi solo un altro credente

Tutti fingono semplicemente di essere predicatori, predicatori

Mi sta uccidendo lentamente

Sì, preferirei lasciare che mi scavassero la tomba poco profonda

Invece di svendersi per qualcosa di così vuoto, vuoto

Non spaventato

Oh, per dirti tutti i miei peccati non posso scappare

No, non cambierò

Woah, è come una brutta malattia da cui non riesco a liberarmi

Non voglio perdermi così crudelmente

Sto andando alla deriva dentro e fuori da quello che sono

Allora aiutami a capire

Mi sta uccidendo lentamente

Cercano di rendermi solo un altro credente

Tutti fingono semplicemente di essere predicatori, predicatori

Mi sta uccidendo lentamente

Sì, preferirei lasciare che mi scavassero la tomba poco profonda

Invece di svendersi per qualcosa di così vuoto

Cosa ne pensate della canzone della Lettonia ad Eurovision 2024?