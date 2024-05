Eurovision 2024: video e testo di Jako di LADANIVA (Armenia)

Jako è il titolo della canzone con cui il duo franco-armeno, i LADANIVA, rappresenterà l’Armenia all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Fondato a Lilla, il duo è composto dalla cantante Jaklin Baghdasaryan e dal musicista Louis Thomas.

La Baghdasaryan ha descritto il brano come l’affermazione del suo “diritto di pensare liberamente e di essere chiunque voglia essere”; ha inoltre criticato la società per via dell’imposizione di limiti e di norme artificiali, affermando che esse fanno sì che le ragazze perdano di vista chi sono veramente.

Il video ufficiale del brano

Testo Jako di LADANIVA

Ինձ ասում են.

Ժակո՛, քեզ խելոք պահի՛,

Շատ մի՛ խոսա,

Շատ սուս էլ մի՛ նստի,

Հագի՛, բացի՛, փակի՛,

Աղջկա պես քեզ պահի՛»:

Ես աղջիկ եմ ազատ,

Ես կպարեմ, դու էլ նայի՛:

Լա Լա Լա

Արի՛, արի՛, արի՛ դու ինձ միացի՛,

Մեկ ա, մեկ ա, մեկ ա՝ ով ինչ կասի,

Էլի, էլի, էլի ժամին չենք նայի,

Հելի՛, հելի՛, հելի՛ բոյիդ մատաղ,

Վե՛ր կաց, պարի՛:

Լա Լա Լա

Testo in inglese

They tell me:

“Jako, be humble!”

“Don’t talk too much!”

“Don’t stay too quiet!”

“Wear this, open this, close that,”

“Behave like a girl!’

But I am a free girl, so I will dance and you will watch!

La La La

Come, come, come and join me!

No matter what they say,

We will forget about the time again,

Come on, come on, come on my dear, get up and dance!

La La La

Traduzione Jako di LADANIVA

Loro mi dicono:

“Jako, sii umile!”

“Non parlare troppo!”

“Non stare troppo tranquillo!”

“Indossa questo, apri questo, chiudi quello”,

“Comportati come una ragazza!”

Ma sono una ragazza libera, quindi ballerò e tu guarderai!

La La La

Vieni, vieni, vieni e unisciti a me!

Non importa ciò che dicono,

Ci dimenticheremo di nuovo di quel tempo,

Forza, forza, forza mia cara, alzati e balla!

La La La

Cosa ne pensate della canzone dell’Armenia ad Eurovision 2024?