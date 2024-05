Eurovision 2024: video e testo di (nendest) di 5MIINUST (Estonia)

(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi è la canzone con cui il gruppo estone 5MIINUST rappresenta l’Estonia all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il brano è stato composto dai Puuluup e scritto dai membri dei 5miinust con Kim Wennerström. Stando alle dichiarazioni di Marko Veisson e Põhja-Korea, la canzone è ispirata da un viaggio che i due hanno fatto, in cui Veisson ha detto che non sapeva “nulla riguardo alle droghe [di Korea]”.

Testo (nendest) di 5MIINUST

Ey, ey, ey, ey, ey

Me pole narkom—

Ei oota, kes see

Me pole narkomaanid pole midagi teind

Kleidid meie seljas on prügikasti leid

Politseikroonika ja suvilas on reid

Ainus kott, mis laual, on roheline Lay’s

Me pole narkomaanid pole midagi teind

Kleidid meie seljas on prügikasti leid

Politseikroonika ja suvilas on reid

Vormis mehed külas mul on väga okei

(Uuu, yeah)

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit

Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil spiidil

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Pilvikud ja šampinjonid – kus on teie niidid?

Käivitate minu keha nagu köögipliidi

Pardikesed väikesed, kuid moonid on nii pikad

Mõnuaineid väldime, las seda teevad rikkad

Kohal varahommikul ja kirevad kui kikkad

Ära viisid kommid mul need kurva näoga plikad

Mõnuaineid väldime vaid, sest me pole rikkad

Tarekese tagatoas on laual ainult IPA-d

Prillid on pupilli, eino pulli pärast ikka

Läbi näevad kõigest need, kes jõudnud esiritta

(Ole, ole vait, ma pole teind)

Ole vait ja ma pole tein’d

Kuigi ümber minu ain’t on see tants vaid siin käin’d jeaa

Ole vait ja ma pole näind

Kuigi ümber minu ain’t on see tants vaid siin käin’d jeaa

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit

Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil spiidil

Uuu, kuula nüüd seda

Saab huugama ära

Meid kuulda on täna

A’ see kott vii ära

Pilvikud ja šampinjonid – kus on teie niidid?

Käivitate minu keha nagu köögipliidi

Traduzione (nendest) di 5MIINUST

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

Non siamo drogati—

Non vedo l’ora di vedere chi è

Non siamo tossicodipendenti, nient’altro

I vestiti che abbiamo addosso sono un ritrovamento nella spazzatura

La cronaca della polizia e il cottage vengono perquisiti

L’unica borsa sul tavolo è una Lay’s verde

Non siamo tossicodipendenti, nient’altro

I vestiti che abbiamo addosso sono un ritrovamento nella spazzatura

La cronaca della polizia e il cottage vengono perquisiti

Sto bene con gli uomini del villaggio

(Uuu, sì)

Uuu, ora ascolta questo

Puoi urlare

Saremo ascoltati oggi

Porta via questa borsa

Non conosco le droghe, conosco la soda e il sidro

Non saprei distinguere tra una vitamina e uno sputo

Uuu, ora ascolta questo

Puoi urlare

Saremo ascoltati oggi

Porta via questa borsa

Nuvole e funghi prataioli: dove sono i tuoi fili?

Gestisci il mio corpo come un fornello da cucina

Le anatre sono piccole, ma i papaveri sono così alti

Evitiamo la droga, lasciamo che lo facciano i ricchi

Presente la mattina presto e vivace come i jack

Non toglietemi le caramelle, questi tipi dalla faccia triste

Evitiamo il piacere solo perché non siamo ricchi

Ci sono solo IPA sul tavolo nella stanza sul retro di Tareke

Gli occhiali sono per l’alunno, solo per il bene del toro

Chi è arrivato in prima fila vede tutto

(Stai zitto, non sono te)

Stai zitto e non mi viene detto

Anche se attorno a me questa danza è solo qui, io sono qui

Stai zitto e non sono qui

Anche se attorno a me questa danza è solo qui, io sono qui

Uuu, ora ascolta questo

Puoi urlare

Saremo ascoltati oggi

Porta via questa borsa

Non conosco le droghe, conosco la soda e il sidro

Non saprei distinguere tra una vitamina e uno sputo

Uuu, ora ascolta questo

Puoi urlare

Saremo ascoltati oggi

Porta via questa borsa

Nuvole e funghi prataioli: dove sono i tuoi fili?

Gestisci il mio corpo come un fornello da cucina

Cosa ne pensate della canzone dell’Estonia ad Eurovision 2024?